Петржела — о словах Дзюбы: «Мне бы тоже хотелось, чтобы в «Зените» давали больше шансов молодым россиянам»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал слова нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, ранее заявившего о том, что команда из Санкт-Петербурга стала превращаться в Рио-де-Жанейро.

Чешский специалист согласился с мнением Дзюбы, но отметил, что такая же ситуация наблюдается и в Европе, где клубы доверяют легионерам гораздо больше, чем своим игрокам.

«Мне бы тоже хотелось, чтобы в «Зените» давали больше шансов молодым россиянам. Но у клуба другая стратегия, и мы должны её уважать», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

Напомним, что прямо сейчас в составе «Зенита» выступают семь бразильских игроков: Клаудиньо, Малком, Густаво Мантуан, Дуглас Сантос, Вендел, Родригао и Роберт Ренан.