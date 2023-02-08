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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игонин: «Семак не смотрит на паспорт и на возраст»

08 Февраля 2023 • 19:13 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Бывший зенитовец Алексей Игонин высказался о трансферной политике петербургского «Зенита», который часто критикуют за то, что в клубе игнорируют воспитанников и покупают на их место легионеров.

«У Семака не играют россияне и воспитанники? У него чёткая и ясная позиция, которая позволяет быть ему лучшим тренером в чемпионате России. У него на поле выходят сильнейшие. Тренер не смотрит ни на паспорт, ни на возраст», - цитирует Игонина «Чемпионат».

Экс-футболист добавил, что шансы на сборах проявить себя получают все, главное – желание.

«Зенит» может выиграть РПЛ по итогам текущего сезона в пятый раз подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Алексей Игонин
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