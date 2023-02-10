Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», зарплата 36-летнего полузащитника Дениса Глушакова в «Пари НН» составит 1,5 миллиона рублей в месяц.

Напомним, сегодня, 10 февраля, генеральный директор нижегородского клуба Равиль Измайлов подтвердил переход Глушакова, который начинал текущий сезон в составе «Химок». Контракт опытного футболиста с «Пари НН» рассчитан до конца июня нынешнего года и включает в себя опцию продления ещё на сезон.

На данный момент нижегородцы занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 17 встречах. Свой первый матч после зимней паузы новая команда Глушакова проведёт 4 марта против лидера чемпионата «Зенита». Начало — в 16:30 по московскому времени.