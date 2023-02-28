«Спартаку» будет тяжело догнать «Зенит» — Гранат

Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат ответил на вопрос, смогут ли «красно-белые» догнать «Зенит» в РПЛ.

«В первом матче Кубка «красно-белые» были на эмоциях. На длинной дистанции «Спартаку» будет тяжеловато догнать петербуржцев. В чемпионате все зависит от «Зенита», а не от «Спартака», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил, что команда Гильермо Абаскаля оставила хорошее впечатление после кубковых встреч, «Спартак» играет очень ярко и показывает интересный футбол.

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 42 очка. «Красно-белые» идут на второй строчке, отставая от санкт-петербургского клуба на шесть баллов.