​Ренан дебютирует: «Зенит» огласил состав на первый матч РПЛ в 2023 году

В субботу «Зенит» проведёт первый матч чемпионата России в 2023 году. Команда Сергея Семака будет принимать «Пари НН». «Сине-бело-голубые» выйдут на футбольное поле родной «Газпром Арены» в таком составе:

Кержаков, Караваев, Круговой, Родригао, Ренан, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Малком, Кассьерра.

Отметим, что за «Зенит» дебютирует 19-летний защитник Роберт Ренан. Накануне он был вызван в национальную сборную Бразилии на мартовский товарищеский матч против Марокко.

Матч между «Зенитом» и «Пари НН» стартует в 16:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.