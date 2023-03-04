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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Ренан дебютирует: «Зенит» огласил состав на первый матч РПЛ в 2023 году

04 Марта 2023 • 15:39 Комментировать
Зенит
0:0
Пари НН
1 1.15 X 7.30 2 23.00
1-й тайм

В субботу «Зенит» проведёт первый матч чемпионата России в 2023 году. Команда Сергея Семака будет принимать «Пари НН». «Сине-бело-голубые» выйдут на футбольное поле родной «Газпром Арены» в таком составе:

Кержаков, Караваев, Круговой, Родригао, Ренан, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Малком, Кассьерра.

Отметим, что за «Зенит» дебютирует 19-летний защитник Роберт Ренан. Накануне он был вызван в национальную сборную Бразилии на мартовский товарищеский матч против Марокко.

Матч между «Зенитом» и «Пари НН» стартует в 16:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Роберт Ренан
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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