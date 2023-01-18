Кузяев заявил, что почти не следил за ЧМ в Катаре

Российский полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев заявил, что практически не следил за прошедшим в Катаре чемпионатом мира по футболу. Он проходил в ноябре-декабре 2022 года.

«Совершенно его не смотрел. Может быть, 15–20 минут только из каких-то матчей. Так что ничего не могу сказать по их качеству», - цитирует Кузяева пресс-служба «сине-бело-голубых».

Он пояснил, что ему просто хотелось полежать под солнцем и отдохнуть от футбола, которого в жизни игрока, похоже, слишком много.

Без внимания полузащитника не остался, разумеется, финал мирового первенства, где встретились сборные Аргентины и Франции – они, если вы каким-то образом это забыли, выдали боевую ничью – 3:3.