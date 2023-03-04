Ерохин забил свой 50-й гол в РПЛ

В матче восемнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» обыграл нижегородский «Пари НН» с крупным счетом, забив тому три безответных мяча. Последний из них записал на свой счет вышедший на замену Александр Ерохин - как оказалось, это был его 50-й гол в высшей лиге российского футбола и первый в нынешнем сезоне.

Ерохин, в прошлом успевший поиграть в тираспольском «Шерифе», выступает в «Зените» с 2017 года. В следующем туре лидер российского чемпионата сыграет дома с «Химками», это случится двенадцатого марта в рамках девятнадцатого этапа чемпионата.