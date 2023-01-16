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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Жигулёв — о том, почему «Челси» до сих пор не подписал Захаряна: «Может быть, сверху говорят, что не надо»

16 Января 2023 • 14:37 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
1 1.83 X 3.95 2 4.00
21.01 15:30

Полузащитник «Пари НН» Илья Жигулёв высказался о возможном переходе игрока «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

Напомним, прошлым летом 19-летний Захарян был близок к трансферу в лондонский клуб, однако сделка сорвалась по причине технических сложностей, связанных с переводом денежных средств.

«Челси» хочет Захаряна, но деньги перевести не может. Но только ли проблема в этом? Может быть, сверху говорят, что не надо», — цитирует Жигулёва «Матч ТВ».

Действующий контракт Захаряна с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне молодой хавбек провёл в составе «бело-голубых» 22 матча, забив в них три мяча и отдав шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Илья Жигулёв Арсен Захарян Пари НН
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ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕЛСИ
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