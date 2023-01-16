Алекс: «Тьяго Силва – самый профессиональный футболист, которого я когда-либо встречал»

Бывший защитник «Челси» и «ПСЖ» Алекс рассказал об игроке, которого считает эталоном профессионализма. Бразилец похвалил своего соотечественника Тьяго Силву, который ныне выступает за «Челси».

«Тьяго Силва – самый профессиональный футболист, которого я когда-либо встречал. Он ненавидит проигрывать, в этом заключается его главная проблема. После поражений Тьяго может уйти в себя и ни с кем не общаться некоторое время», – цитирует Алекса L'Equipe.

Напомним, Алекс играл с Тьяго Силвой в составе «ПСЖ». Обоих игроков также объединяет «Челси» и «Милан», но в этих клубах бразильцы не пересекались.