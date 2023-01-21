Мадуэке: «Вернуться в Англию и играть в Премьер-лиге — моя мечта»

Новобранец «Челси» Нони Мадуэке поделился эмоциями от перехода в лондонский клуб из ПСВ. Напомним, что сумма трансфера составила 35 миллионов евро, а сам футболист подписал с «синими» контракт, рассчитанный до лета 2030 года.

«Я действительно рад, что подписал контракт с одним из лучших клубов мира —«Челси». Вернуться в Англию и играть в Премьер-лиге — мечта для меня и моей семьи, и я не могу дождаться начала», — цитирует Мадуэке официальный сайт «Челси».

Отметим, что в начале своей карьеры Мадуэке выступал за молодёжную команду «Тоттенхэма». В текущем сезоне 20-летний англичанин провёл за ПСВ девять матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.