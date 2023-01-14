«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» впервые за 10 лет проиграли вместе в один субботний день. Интересным фактом делятся знатоки футбольной статистики из Opta.

Напомним, сегодня «горожане» уступили своим землякам из «Манчестер Юнайтед» в дерби – 1:2. А «красные» разгромно проиграли «Брайтону в гостях – 0:3. В последний раз в АПЛ такое происходило аж 16 марта 2013 года, тогда «Ливерпуль» выступал под руководством Брендана Роджерса, ныне работающего в «Лестере», а «Манчестер Сити» - под руководством Роберто Манчини, возглавляющего сейчас сборную Италии.

В следующем туре АПЛ «Ливерпуль» встретится с «Челси», а «Манчестер Сити» сыграет с «Вулверхэмптоном».