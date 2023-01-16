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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: «До интереса «Челси» Захарян играл достаточно прилично, а после — сбавил»

16 Января 2023 • 21:40 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
1 1.83 X 3.95 2 4.00
21.01 15:30

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможном трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Обратил внимание, что до интереса «Челси» Захарян играл достаточно прилично, а после — сбавил. Посмотрел на него и подумал: «Наверное, если «Челси» сейчас за ним наблюдает, то приглашать не будут», — приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».

По мнению эксперта, «Челси» нужен готовый игрок, потому что другие отправляются на скамейку или скитаются по арендам. Захаряну важно не повторить судьбу Юрия Жиркова, который отлично выступал за сборную и ЦСКА, а после перехода в «Челси» получил травму и потерялся.

В текущем сезоне 19-летний Захарян принял участие в 22 матчах во всех турнирах, забил три гола и сделал шесть ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Анзор Кавазашвили Юрий Жирков Арсен Захарян
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ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕЛСИ
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