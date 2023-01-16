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Захарян заявил, что на него никак не повлиял несостоявшийся переход в «Челси»

16 Января 2023 • 18:38 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
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21.01 15:30

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался о несостоявшемся трансфере в «Челси».

«Пропала ли мотивация после несостоявшегося перехода в «Челси»? Нет, в игровом плане на меня это никак не повлияло. К критике отношусь нормально», — приводит слова Захаряна Sport24.

Напомним, 19-летний хавбек был близок к переходу в лондонский клуб минувшим летом, но трансфер не состоялся по техническим причинам.

В текущем сезоне Захарян принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил три мяча и записал на свой счет шесть результативных передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Арсен Захарян
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