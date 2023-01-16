Спортивный директор «РБ Лейпцига» Эберль: «Знаки намекают, что Нкунку перейдёт в «Челси»

Спортивный директор «РБ Лейпцига» Макс Эберль прокомментировал слухи о переходе нападающего Кристофера Нкунку в лондонский «Челси». Напомним, многие авторитетные источники уже сообщили, что француз в новом сезоне станет футболистом «Челси». Все документы якобы уже подписаны.

«Знаки намекают на то, что Нкунку перейдёт в «Челси». Сейчас это очевидно», – цитирует Эберля журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, Нкунку в данный момент залечивает свою травму, после которой должен восстановиться в феврале. Француз пока является лучшим бомбардиром Бундеслиги с 12 голами.