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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» готов летом купить Кейна

18 Января 2023 • 15:54 Комментировать
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
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19.01 23:00

Лондонский «Челси» следующим летом готов приобрести у своих конкурентов основного нападающего. По информации от The Telegraph, владельцы клуба легко могли бы позволить себе выкуп форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна, у которого в конце следующего сезона заканчивается контракт.

Тем не менее, сделку будет сложно провернуть, так как оба клуба находятся в плохих отношениях. Сам Кейн тоже вряд ли согласится на переход в «Челси», так как не хочет стать ненавистным человеком в «Тоттенхэме».

В этом сезоне Кейн записал на свой актив 15 голов в Английской премьер-лиге и является вторым лучшим бомбардиром чемпионата после Эрлинга Холанна, на счету которого 21 забитый мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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