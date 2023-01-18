«Челси» готов летом купить Кейна

Лондонский «Челси» следующим летом готов приобрести у своих конкурентов основного нападающего. По информации от The Telegraph, владельцы клуба легко могли бы позволить себе выкуп форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна, у которого в конце следующего сезона заканчивается контракт.

Тем не менее, сделку будет сложно провернуть, так как оба клуба находятся в плохих отношениях. Сам Кейн тоже вряд ли согласится на переход в «Челси», так как не хочет стать ненавистным человеком в «Тоттенхэме».

В этом сезоне Кейн записал на свой актив 15 голов в Английской премьер-лиге и является вторым лучшим бомбардиром чемпионата после Эрлинга Холанна, на счету которого 21 забитый мяч.