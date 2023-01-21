Джеррард: «Мудрик напомнил мне Роббена»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард оценил игру Михаила Мудрика в дебютном матче за «Челси».

22-летний вингер, недавно перешедший из «Шахтёра», вышел на замену на 55-й минуте сегодняшнего матча «Ливерпуля» против «Челси». Встреча завершилась безголевой ничьей.

«Мудрик выглядит впечатляюще, некоторые из его сегодняшних действий показали его высокий класс. Своей манерой игры он напомнил мне Арьена Роббена – так же быстр и здорово владеет мячом. На месте болельщиков «Челси» я был бы очень доволен приходом такого футболиста», – цитирует BT Sport легенду «Ливерпуля».