Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джеррард: «Мудрик напомнил мне Роббена»

21 Января 2023 • 20:45 Комментировать
Ливерпуль
0:0
Челси
окончен

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард оценил игру Михаила Мудрика в дебютном матче за «Челси».

22-летний вингер, недавно перешедший из «Шахтёра», вышел на замену на 55-й минуте сегодняшнего матча «Ливерпуля» против «Челси». Встреча завершилась безголевой ничьей.

«Мудрик выглядит впечатляюще, некоторые из его сегодняшних действий показали его высокий класс. Своей манерой игры он напомнил мне Арьена Роббена – так же быстр и здорово владеет мячом. На месте болельщиков «Челси» я был бы очень доволен приходом такого футболиста», – цитирует BT Sport легенду «Ливерпуля».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Стивен Джеррард Михаил Мудрик
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ливерпуль Ливерпуль
Челси Челси
0
0
1.62 4.30 5.20
Видео
Окончен
Вест Хэм Вест Хэм
Эвертон Эвертон
2
0
1.77 3.75 4.80
Видео
Окончен
Лестер Лестер
Брайтон Брайтон
2
2
3.05 3.45 2.37
Видео
Окончен
Саутгемптон Саутгемптон
Астон Вилла Астон Вилла
0
1
2.65 3.55 2.65
Видео
Окончен
Борнмут Борнмут
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1
1
2.37 3.35 3.15
Видео
37 мин
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ньюкасл Ньюкасл
0
0
3.95 3.40 2.03
Видео
22.01.23 в 17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.18 7.80 15.00
Видео
22.01.23 в 17:00
Лидс Лидс
Брентфорд Брентфорд
2.45 3.65 2.80
Видео
22.01.23 в 19:30
Арсенал Арсенал
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
1.92 3.80 3.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Января
21:05 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» не побеждает в 10 последних матчах во всех турнирах
20:45 · Англия. Премьер-лига
Джеррард: «Мудрик напомнил мне Роббена»
20:28 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» попробует арендовать Зиеша
20:06 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» обыграла «Саутгемптон» в матче с двумя перерывами
20:01 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» едва не нанёс поражение «Брайтону»
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» ушёл от поражения в матче с «Борнмутом»
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» - «Ньюкасл»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:58 · Англия. Премьер-лига
​Феллайни поучаствовал в драке
19:56 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» выбрался из зоны вылета, обыграв конкурентов из «Эвертона»
19:15 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл – о Мудрике: «Я бы не хотел играть против него»
19:06 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» и «Челси» не смогли забить друг другу в третьем матче подряд
18:59 · Англия. Премьер-лига
Линекер прокомментировал дебют Мудрика и подшутил над «Арсеналом» 1
18:59 · Англия. Премьер-лига
​Матч АПЛ прерывали из-за дрона
18:42 · Англия. Премьер-лига
​Клопп: «Венгер проиграл 1000-й матч со счётом 0:6, так что я счастлив»
18:26 · Англия. Премьер-лига
Клопп заявил, что согласен с результатом в матче с «Челси»
Все новости
Рекомендуем