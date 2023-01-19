Нуньес вернулся к тренировкам и готов сыграть с «Челси»

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес восстановился после травмы в преддверии матча с «Челси».

Из-за проблем с подколенным сухожилием уругваец пропустил два предыдущих поединка «красных», однако залечил повреждение незадолго до предстоящего матча против «Челси». По данным журналиста Нила Джонса, Нуньес уже приступил к командным тренировкам и будет бороться за попадание в стартовый состав на принципиальную встречу, которая состоится в субботу на «Энфилде» в рамках Премьер-лиги.

Дарвин Нуньес отметился десятью забитыми мячами и тремя результативными передачами в 23 играх текущей кампании за «Ливерпуль».