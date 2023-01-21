​Мудрик дебютировал за «Челси» в игре с «Ливерпулем»

В субботу вингер Михаил Мудрик дебютировал за «Челси». Украинский футболист вышел на замену на 55-й минуте матча против «Ливерпуля» при счёте 0:0.

Напомним, что «Челси» объявил о трансфере Михаила Мудрика шесть дней назад. За талантливого украинского игрока лондонский клуб выплатит «Шахтёру» целых 70 миллионов евро. За счёт бонусных выплат сумма может вырасти до 100 миллионов.

Следить за развитием событий в матче между «Ливерпулем» и «Челси» на «Энфилде» можно в текстовой трансляции, которая проходит на LiveResult.

Добавим, что «Челси» сейчас занимает лишь 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.