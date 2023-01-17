Кристенсен не чувствовал себя важным в «Челси»

Стало известно, почему центральный защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен летом покинул «Челси» на правах свободного агента. По информации от The Athletic, датчанин в целом был счастлив в лондонском клубе, но его смущала недооценка со стороны некоторых людей из руководства.

По ходу прошлого сезона Кристенсен провёл переговоры с главным тренером «Барселоны» Хави Эрнандесом. Наставник «сине-гранатовых» убедил датчанина в том, что он станет важным игроком для команды в ближайшие годы.

В этом сезоне Кристенсен провёл 7 матчей в чемпионате Испании, где отметился одной результативной передачей.