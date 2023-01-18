«Ювентус» хочет арендовать Стерлинга

Туринский «Ювентус» рассматривает вариант с арендой полузащитника «Челси» Рахима Стерлинга до конца сезона с последующим правом выкупа. Об этой информации сообщает итальянское издание Tuttomercato.

По сведениям источника, «Ювентус» видит в англичанине долгосрочную замену Анхелю ди Марии, у которого в конце сезона заканчивается контракт. Напомним, в данный момент Стерлинг залечивает травму и рассчитывает вернуться лишь в середине февраля.

На счету Стерлинга пока всего четыре гола и две результативные передачи в Английской премьер-лиге. Напомним, летом «Челси» заплатил за футболиста свыше 50 миллионов евро.