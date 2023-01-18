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Дуймович: «Думаю, что Захарян ещё может перейти в «Челси»

18 Января 2023 • 12:24 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Челси
1 1.83 X 3.90 2 4.00
21.01 15:30

Экс-игрок «Динамо» Томислав Дуймович высказался о возможном переходе полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна в «Челси». Ранее сообщалось, что 19-летний хавбек не перейдет в лондонский клуб в зимнее трансферное окно.

«Думаю, что Захарян еще может перейти в «Челси» летом. Тем более зимой трансферное окно в Европе короткое, его используют те клубы, которые не усилились в летний период или сделали неудачные трансферы», — приводит слова Дуймовича «Матч ТВ».

По мнению эксперта, подписание Захаряна «Челси» мог отложить из-за трансфера Михаила Мудрика. Возможно, летом Захарян переедет в Лондон, добавил экс-игрок.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Томислав Дуймович Арсен Захарян Михаил Мудрик
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ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕЛСИ
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Комментарии (1)
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Leonardis
18 Января 2023 в 12:27
что за бред
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