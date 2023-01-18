Дуймович: «Думаю, что Захарян ещё может перейти в «Челси»

Экс-игрок «Динамо» Томислав Дуймович высказался о возможном переходе полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна в «Челси». Ранее сообщалось, что 19-летний хавбек не перейдет в лондонский клуб в зимнее трансферное окно.

«Думаю, что Захарян еще может перейти в «Челси» летом. Тем более зимой трансферное окно в Европе короткое, его используют те клубы, которые не усилились в летний период или сделали неудачные трансферы», — приводит слова Дуймовича «Матч ТВ».

По мнению эксперта, подписание Захаряна «Челси» мог отложить из-за трансфера Михаила Мудрика. Возможно, летом Захарян переедет в Лондон, добавил экс-игрок.