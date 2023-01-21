​«Топ-игрок»: Уткин оценил дебют Мудрика за «Челси»

В субботу украинец Михаил Мудрик дебютировал за «Челси». Украинец был активен после выхода на замену в гостевом матче против «Ливерпуля», но забить не сумел – игра завершилась со счётом 0:0. Дебют Мудрика в Премьер-лиге Англии оценил известный футбольный журналист Василий Уткин.

«Единственный существенный вывод: все его скиллы, многочисленные и яркие, вполне спокойно выдержат переход на новый уровень. Рейд в штрафную через Гомеса и Милнера был восхитителен по исполнению. Это топ-игрок», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что «Челси» осуществил трансфер Михаила Мудрика за 70 миллионов евро. Ещё 30 миллионов «Шахтёр» сможет заработать за счёт прописанных в договоре между клубами бонусных выплат.