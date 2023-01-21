Мадуэке: «Любимый игрок, выступавший за «Челси»? Наверное, Азар»

Новичок «Челси» Нони Мадуэке назвал своего любимого футболиста, который выступал за «пенсионеров». Выбор англичанина пал на Эдена Азара, который играл за «синих» с 2012 по 2019 год и выиграл с клубом два чемпионских титула Премьер-лиги.

«Любимый игрок, выступавший за «Челси»? Сложно сказать, но я назвал бы Эдена Азара. Он был невероятным футболистом, который заставлял всех вскакивать своей игрой. Надеюсь, что смогу стать для «Челси» таким же игроком в будущем», – заявил Мадуэке в интервью официальному сайту «пенсионеров».

Напомним, трансфер Мадуэке из ПСВ Эйндховен обошёлся «Челси» в 35 миллионов евро.