Клопп: «Мудрик – очень хороший игрок, он сполна показал себя в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал трансфер Михаила Мудрика из донецкого «Шахтёра» в лондонский «Челси». Напомним, украинец перебрался на «Стэмфорд Бридж» за 70 миллионов евро. Ещё 30 миллионов «горняки» в будущем могут получить в виде бонусов.

«Мудрик – очень хороший футболист, он сполна показал себя в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне. Михаил сочетает в себе много невероятных качеств. Фланги атаки с ним и Фелишем в будущем могут выглядеть очень интересно. Мы с «Челси» решаем свои проблемы разными путями», – заявил Клопп на пресс-конференции.

Дебют Мудрика за «Челси» может состояться уже сегодня в матче против «Ливерпуля» на «Энфилде».