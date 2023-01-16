Мудрик будет зарабатывать в «Челси» 170 тысяч евро в неделю

Новичок лондонского «Челси» Михаил Мудрик будет зарабатывать в клубе 170 тысяч евро в неделю. Этими данными в своих социальных сетях поделился журналист Низар Кинселла.

Напомним, сумма трансфера за Мудрика составляет 70 миллионов евро. Ещё 30 миллионов донецкий «Шахтёр» может получить в будущем в качестве бонусов. В новом клубе Михаил будет выступать под 15 номером.

Дебют Мудрика может состояться уже совсем скоро в матче против «Ливерпуля» на «Энфилде». Михаил станет первым украинцем в «Челси» после Андрея Шевченко, который числился в команде с 2006 по 2009 год.