ПСВ готов отпустить Мадуэке за 40-45 миллионов евро

ПСВ Эйндховен готов расстаться со своим вингером Нони Мадуэке за сумму около 40-45 миллионов евро. Об этом сообщает журналист Храч Хачатрян в социальных сетях.

По сведениям источника, лондонский «Челси» недавно провёл очень позитивные переговоры по трансферу англичанина. Сам футболист будет только рад перебраться на «Стэмфорд Бридж», где его ждёт главный тренер Грэм Поттер.

В этом сезоне 20-летний Мадуэке записал на свой актив всего один забитый гол в чемпионате Нидерландов. Ранее к футболисту проявлял интерес «Брайтон», но «чайки» не готовы платить за трансфер большие деньги.