Колвилл вылетел на 6 недель

Защитник «Брайтона» Леви Колвилл пропустит ближайшие 6 недель из-за мышечной травмы. Об этом сообщает издание Football London.

Напомним, в последние недели Колвиллу удалось пробиться в основной состав «Брайтона» под руководством Роберто де Дзерби. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт даже думал вызвать защитника в расположение команды на мартовские матчи.

За «Брайтон» Колвилл выступает на правах аренды. Воспитанник лондонского «Челси» продолжает принадлежать «пенсионерам». Главный тренер «синих» Грэм Поттер намерен предоставить Леви важную роль в следующем сезоне.