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Зиеша связывают с переходом в «Барселону»

20 Января 2023 • 16:29 Комментировать
Ливерпуль
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Челси
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Через 20 ч. 45 мин.

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш в ближайшее время может оказаться в каталонской «Барселоне». По информации от Sport, «сине-гранатовые» возобновили интерес к марокканцу, который отлично проявил себя на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, «Челси» находится в шаге от приобретения 20-летнего правого вингера ПСВ Нони Мадуэке за 35 миллионов евро. Это значит, что игровое время Зиеша может стать ещё меньше. Футболист уже давно дал понять, что готов сменить клубную прописку посреди сезона.

29-летний Зиеш в своё время обошёлся «Челси» в сумму около 40 миллионов евро. Ранее игроком также интересовался чемпион Италии «Милан».

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Челси Барселона Хаким Зиеш Трансферы футбола - зима 2023
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