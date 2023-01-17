Канчельскис считает, что «Челси» взял Мудрика на перспективу

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Андрей Канчельскис порассуждал о самом громком трансфере лондонского «Челси» этой зимой – приобретении Михаила Мудрика из донецкого «Шахтёра» за 100 млн евро. Он считает, что «аристократы» взяли молодого украинца на перспективу, несмотря на огромные деньги, заплаченные «горнякам».

«Они берут футболистов уже на следующий год. Раз они заплатили такие деньги за Михаила, значит, они посчитали, что он их стоит, может быть, агенты хорошо сработали. Если он будет дальше развиваться и «Челси», ему будут доверять, то он может заиграть», - цитирует Канчельскиса Metaratings.

Напомним, в минувшие выходные Мудрик связал себя с «Челси» огромным контрактом аж до 2030 года. Игроком активно интересовался лондонский «Арсенал», который в этом сезоне, правда, не конкурент для «Челси».