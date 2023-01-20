Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мадуэке сейчас проходит медосмотр в «Челси»

20 Января 2023 • 11:58 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
1 1.85 X 3.75 2 4.10
21.01 15:30

Полузащитник ПСВ Нони Мадэуке ещё на шаг приблизился к переходу в лондонский «Челси». В данный момент футболист проходит медосмотр на тренировочной базе клуба в Кобхэме. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, за трансфер 20-летнего англичанина «пенсионеры» должны заплатить около 35 миллионов евро. Сам футболист изначально был открыт к переходу в команду Грэма Поттера.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов Мадуэке отметился одним голом. Тренер «Челси» Грэм Поттер вместе со своим штабом следил за игроком ещё тогда, когда работал в «Брайтоне».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСВ Нони Мадуэке Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Января
13:21 · Англия. Премьер-лига
Звезда Серии А готов заменить Бензема в «Реале»
13:13 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» начала переговоры по форварду «Манчестер Юнайтед»
13:02 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не исключает трансфер Юрановича
12:56 · Англия. Премьер-лига
«Аталанта» не намерена отпускать Сапату в аренду
12:30 · Англия. Премьер-лига
Энди Коул нашёл центрфорварда для «Манчестер Юнайтед»
12:15 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сразится с «Манчестер Юнайтед» за нидерландского игрока
12:03 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «МЮ» Лингард рассказал, как злоупотреблял алкоголем
11:58 · Англия. Премьер-лига
Мадуэке сейчас проходит медосмотр в «Челси»
11:49 · Англия. Премьер-лига
«Интер» и «Ньюкасл» следят за ситуацией с Модричем
11:40 · Англия. Премьер-лига
«Челси» потратил зимой больше, чем суммарно клубы из Франции, Италии, Германии и Испании
11:12 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» высказались о возможном переходе Захаряна в «Челси» 1
11:01 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет подписать правого защитника до конца трансферного окна
10:56 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» ведёт продвинутые переговоры с «Вильярреалом» по Данджуме
10:51 · Англия. Премьер-лига
Троссар в ближайшие часы пройдёт медобследование в «Арсенале»
10:44 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» летом может заплатить за Хаверца 58 миллионов евро
Все новости
Рекомендуем