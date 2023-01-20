Мадуэке сейчас проходит медосмотр в «Челси»

Полузащитник ПСВ Нони Мадэуке ещё на шаг приблизился к переходу в лондонский «Челси». В данный момент футболист проходит медосмотр на тренировочной базе клуба в Кобхэме. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, за трансфер 20-летнего англичанина «пенсионеры» должны заплатить около 35 миллионов евро. Сам футболист изначально был открыт к переходу в команду Грэма Поттера.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов Мадуэке отметился одним голом. Тренер «Челси» Грэм Поттер вместе со своим штабом следил за игроком ещё тогда, когда работал в «Брайтоне».