«Челси» активизировал попытки продлить контракт с Маунтом

Лондонский «Челси» возобновил переговоры с полузащитником Мэйсоном Маунтом по поводу нового контракта. По информации от журналиста Джейкоба Штайнберга, «пенсионеры» действуют в ускоренном режиме и хотят побыстрее заключить с воспитанником клуба новую сделку.

В данный момент Маунт ждёт от клуба предложения с достойными финансовыми условиями, которые отразили бы важность футболиста для команды. Руководство «Челси» готово сделать англичанину щедрое предложение.

Напомним, ранее ходили слухи об интересе к Маунту со стороны «Ливерпуля». Контракт Мэйсона с «пенсионерами» истекает в конце следующего сезона.