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«Челси» активизировал попытки продлить контракт с Маунтом

21 Января 2023 • 10:56 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
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Через 3 ч. 45 мин.

Лондонский «Челси» возобновил переговоры с полузащитником Мэйсоном Маунтом по поводу нового контракта. По информации от журналиста Джейкоба Штайнберга, «пенсионеры» действуют в ускоренном режиме и хотят побыстрее заключить с воспитанником клуба новую сделку.

В данный момент Маунт ждёт от клуба предложения с достойными финансовыми условиями, которые отразили бы важность футболиста для команды. Руководство «Челси» готово сделать англичанину щедрое предложение.

Напомним, ранее ходили слухи об интересе к Маунту со стороны «Ливерпуля». Контракт Мэйсона с «пенсионерами» истекает в конце следующего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Мэйсон Маунт
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