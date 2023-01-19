«Ливерпуль» оптимистично настроен по трансферу Беллингема

«Ливерпуль» не намерен сдаваться в вопросе с трансфером полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг, в руководстве мерсисайдцев с оптимизмом расценивают потенциальных переход англичанина.

В борьбе за Беллингема главным конкурентом «Ливерпуля» должен стать мадридский «Реал». По сведениям источника, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп пока не разговаривал с Джудом лично. Также «скаузеры» пока не делали никаких официальных предложений.

«Боруссия» следующим будет требовать за 19-летнего Беллингема свыше 100 миллионов евро.