Бадьяшиль объяснил, почему перешёл в «Челси»

Защитник лондонского «Челси» Бенуа Бадьяшиль объяснил, почему решил присоединиться к команде в зимнее трансферное окно. Напомним, «Монако» получил за защитника 40 миллионов евро компенсации.

«Главная причина, по которой я перешёл в «Челси» заключается в том, что у команды невероятный проект. Мне не терпится заглянуть в будущее. Планы действительно очень большие», – цитирует Бадьяшиля официальный сайт «Челси».

Бадьяшиль ранее стал первым новичком «Челси» в это трансферное окно. С тех пор команда потратила свыше 100 миллионов евро на приобретение новых футболистов.

Бенуа дебютировал за «пенсионеров» на прошлых выходных в матче против «Кристал Пэлас» в рамках Английской премьер-лиги.