Полузащитник «Челси» Бакайоко продолжит карьеру в Турции

Хавбек лондонского «Челси» Тьемуэ Бакайоко, на правах аренды защищающий цвета «Милана», близок к переезду в Турцию.

Подписание француза вот-вот оформит «Адана Демирспор», уже получившая зелёный свет и от «Челси», и от «Милана». Как отмечает инсайдер Николо Скира, для 28-летнего полузащитника готов контракт до 2026 года, который тому осталось лишь подписать.

Ранее стало известно о намерении «Челси» расторгнуть контракт с Бакайоко по взаимному согласию сторон.

Тьемуэ Бакайоко ни разу не появился на поле в матчах «Милана» в нынешнем сезоне. Его арендный договор с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года, но, как ожидается, скоро будет аннулирован.