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Почему Мудрик оказался в «Челси», а не в «Арсенале»

19 Января 2023 • 11:10 Комментировать
Ливерпуль
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Челси
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21.01 15:30

Михаил Мудрик перешёл в «Челси» и в настоящее время является самым дорогим приобретением текущего трансферного окна. Изначально на игрока претендовал «Арсенал». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, почему «канониры» проиграли конкуренцию.

Казалось, что трансфер Михаила Мудрика в «Арсенал» дело почти решённое. «Канониры» хотели заполучить вингера из «Шахтёра», а сам игрок в социальных сетях выкладывал посты, которые трактовались как его желание стать подопечным Микеля Артеты. В то же время это выглядело и как давление Мудрика на руководство донецкого клуба. Вопрос был в цене. «Шахтёр» поставил себе задачу продать лидера за 100 миллионов евро, что не устраивало «Арсенал». В итоге появился «Челси», который согласился выложить требуемую сумму. Правда, 30 миллионов – это различные бонусы.

«Мы будем заключать сделки, которые можем», – так ответил Артета на вопрос о том, почему Мудрик не оказался в «Арсенале». Тем не менее для «канониров» это, конечно, серьёзный удар. Мудрик был главной трансферной целью, и на него очень рассчитывали накануне второй части сезона. «Арсенал» лидирует в таблице Премьер-лиги и хочет удержать первое место, но лондонцы прекрасно понимают, что им нужно усиление состава.

Однако никакой паники и даже большой трагедии для «Арсенала» нет. В руководстве «канониров» изначально в качестве стратегии вывели для себя неучастие в аукционах. Ещё летом это вылилось в то, что «Арсенал» не смог заполучить ряд игроков, которых хотел. Рафинья из «Лидса» отправился в «Барселону», а Лисандро Мартинес из «Аякса» предпочёл «Манчестер Юнайтед».

«Мы хотим усилить нашу команду в это трансферное окно, и когда я говорю «мы», то это я, тренерский штаб, персонал, игроки, правление и собственники. Мы все вместе. Но мы будем заключать сделки, которые мы можем заключить, и которые, по нашему мнению, подходят для клуба», – отметил Артета.

«Арсенал» выработал стратегию, по которой работают Артета, технический директор Эду и директор по футбольным вопросам Ричард Гарлик. В этом сезоне все наглядно видят, к чему она привела. Нарушать сложившийся баланс в клубе не хотят. Пока Мудрик приветствовал болельщиков «Челси», «Арсенал» увеличил своё преимущество от второго места до восьми очков.

В любом случае в «Арсенале» приняли решение, что платить 100 миллионов евро за игрока, который не обладает большим опытом и не является готовой звездой – это слишком рискованный шаг. Хотя сам Мудрик предпочитал именно вариант с «канонирами», в итоге он оказался в «Челси». «Синие» согласились рискнуть.

После срыва трансфера Мудрика «Арсенал» рассматривает иные варианты на рынке. Называются имена всё того же Рафиньи, который не может себя найти в «Барселоне», и его одноклубника Феррана Торреса. Есть интерес к Вилфриду Заха, у которого летом завершается контракт с «Кристал Пэлас». Может в Лондон перебраться Леандро Троссар из «Брайтона». Маркус Тюрам из «Боруссии», Мусса Диаби из «Байера» и даже Факундо Торрес из американского «Орландо Сити» также в списке кандидатов. Если никого заполучить не получится, то есть выздоровевший Эмиль Смит-Роу, на которого Артета рассчитывает.

В общем, в «Арсенале» никакой паники нет из-за срыва трансфера Мудрика. При этом в клубе уверены, что поступили верно.

Роман Андреев

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