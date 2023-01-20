«Бавария» летом может заплатить за Хаверца 58 миллионов евро

Нападающий «Челси» Кай Хаверц в следующем сезоне может вернуться в немецкую Бундеслигу, где ранее выступал за леверкузенский «Байер». По информации от Sky Germany, мюнхенский клуб всерьёз нацелен на приобретение 23-летнего немца.

Напомним, в последнее время Хаверц получает много критики со стороны болельщиков «Челси», хотя на его счету 5 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии. Кай является лучшим бомбардиром команды в Премьер-лиге.

«Бавария» до сих пор ищет полноценную замену ушедшему в «Барселону» Роберту Левандовски. Мюнхенцы следили за Хаверцем ещё в те времена, когда игрок выступал за «Байер», но летом 2020 года у «красной машины» не было денег на трансфер из-за коронавирусного кризиса.