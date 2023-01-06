Фарке: «Уверяю вас, Зоммер останется до конца сезона»

Главный тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» Даниэль Фарке опроверг информацию о возможном переходе голкипера Янна Зоммера в «Баварию». По словам немца, переезд швейцарца на «Альянц Арену» не состоится этой зимой, несмотря на то, что у вратаря в конце сезона заканчивается контракт.

«Я вас уверяю, во второй половине сезона Зоммер будет выступать за «Боруссию» Мёнхенгладбах», – цитирует тренера «жеребят» Sky Sport Germany.

Отметим, что летом Зоммер наверняка будет не нужен «Баварии», так как Мануэль Нойер к тому момент восстановится после травмы. Отметим, что в услугах Янна также заинтересован «Манчестер Юнайтед».