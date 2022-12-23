В «Баварии» опасаются, что «Реал» «заберёт» Мусиалу

Руководство «Баварии» надеется, что Джамал Мусиала подпишет новый долгосрочный контракт.

19-летний футболист стал постоянным игроком стартового состава мюнхенцев и проводит крайне успешный сезон. Клуб планирует переподписать с Мусиалой контракт, предложив тому улучшенные условия, чтобы обезопасить себя от риска упустить восходящую суперзвезду. По информации Diario AS, немецкий гранд всерьёз опасается, что мадридский «Реал» начнёт «охоту» за хавбеком, если тот в скором времени не поставит подпись под новым договором.

Джамал Мусиала стал автором 12 голов и десяти ассистов в 22 поединках текущего клубного сезона. Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 млн евро.