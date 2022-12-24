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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн - о первой части сезона: «Несмотря на спад, мы сыграли отличные матчи»

24 Декабря 2022 • 23:12 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Молодой наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн подвёл итоги первой части сезона. Он уверен, что, несмотря на небольшой спад, футбол его команда в трёх турнирах показала выдающийся.

«Несмотря на спад, мы сыграли отличные матчи в чемпионате Германии, Кубке Германии, Лиге чемпионов. Надеюсь, в новом году мы вместе отпразднуем новые завоёванные трофеи», - цитирует Нагельсманна Bayern & Germany.

Отметим, что долгое время в первой части сезона «Бавария» шла не на своём привычном первом месте. Сейчас у мюнхенцев 34 очка после 15 сыгранных встреч и первая строчка в турнирной таблице Бундеслиги. Отрыв от «Фрайбурга», идущего вторым – четыре очка.

Бундеслига вернётся на наши экраны 20 января, в этот день «Бавария» сыграет с клубом «РБ Лейпциг».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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