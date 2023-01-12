«Реал» проявляет интерес к защитнику «Баварии»

Мадридский «Реал» не прочь усилиться защитником мюнхенской «Баварии» Бенжаменом Паваром, который ранее изъявил желание сменить клубную прописку следующим летом. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «королевский клуб» в последние дни обозначил свой интерес к защитнику сборной Франции.

Напомним, ранее в услугах Павара также интересовалась каталонская «Барселона». Сам футболист предпочитает перейти в команду, где ему гарантируют игру на позиции центрального защитника.

Контракт Павара с командой Юлиана Нагельсманна заканчивается в конце следующего сезона. Ранее спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич не исключил, что француз продлит своё соглашение с клубом.