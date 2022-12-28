Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» и «Бавария» – фавориты на трансфер Зоммера

28 Декабря 2022 • 11:41 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Юнайтед
1 4.10 X 3.55 2 1.90
31.12 15:30

У голкипера мёнхенгладбахской «Боруссии» Янна Зоммера в данный момент есть два реальных варианта для продолжения карьеры. По информации от Bild, швейцарец может оказаться в мюнхенской «Баварии» или «Манчестер Юнайтед».

На «Альянц Арене» 34-летний Зоммер может временно заменить травмированного Мануэля Нойера, который больше не сыграет в нынешнем сезоне. В то же время на «Олд Траффорд» Янну предлагают постоянную роль первого номера.

Контракт Зоммера с «Боруссией» заканчивается в конце сезона. Зимой футболиста можно заполучить по скидке. Сумма трансфера оценивается в районе 4 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Боруссия Мёнхенгладбах Янн Зоммер Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВУЛВЕРХЭМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.12.22 в 23:00
Лидс Лидс
Манчестер Сити Манчестер Сити
9.00 6.00 1.31
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Декабря
12:52 · Россия. Премьер-лига
Агент оценил шансы Захаряна перейти в «Челси»
12:44 · Англия. Премьер-лига
Хаверц: «Очень рад голу и ассисту, надеюсь, что в новом году продолжу в том же духе»
11:57 · Англия. Премьер-лига
Представители «Челси» провели новые переговоры с Фелишем
11:52 · Англия. Премьер-лига
Шмурнов: «Роналду слабее Месси на два порядка» 1
11:41 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» и «Бавария» – фавориты на трансфер Зоммера
11:28 · Англия. Премьер-лига
«Реал» опережает «Ливерпуль» в борьбе за Беллингема
11:08 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола раскрыл трансферные планы «Манчестер Сити»
11:02 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложил почти 130 млн евро за чемпиона мира
10:58 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «В январе «Манчестер Сити» ждёт очень тяжёлый график»
10:51 · Англия. Премьер-лига
Канте готов покинуть «Челси» в конце сезона
10:41 · Англия. Премьер-лига
Марш хочет видеть в «Лидсе» ещё одного игрока из «Ред Булл Зальцбурга»
10:38 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет перехватить трансферную цель «Челси»
10:32 · Англия. Премьер-лига
«Челси» согласовал первый зимний трансфер
09:59 · Англия. Премьер-лига
Гакпо прибыл в «Ливерпуль» для прохождения медосмотра
09:53 · Англия. Премьер-лига
«Шахтёр» не продал Мудрика в «Арсенал» за 65 миллионов евро
Все новости
Рекомендуем