«МЮ» и «Бавария» – фавориты на трансфер Зоммера

У голкипера мёнхенгладбахской «Боруссии» Янна Зоммера в данный момент есть два реальных варианта для продолжения карьеры. По информации от Bild, швейцарец может оказаться в мюнхенской «Баварии» или «Манчестер Юнайтед».

На «Альянц Арене» 34-летний Зоммер может временно заменить травмированного Мануэля Нойера, который больше не сыграет в нынешнем сезоне. В то же время на «Олд Траффорд» Янну предлагают постоянную роль первого номера.

Контракт Зоммера с «Боруссией» заканчивается в конце сезона. Зимой футболиста можно заполучить по скидке. Сумма трансфера оценивается в районе 4 миллионов евро.