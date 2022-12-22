Мазрауи начнёт тренироваться с «Баварией» в начале январе

Защитник «Баварии» Нуссер Мазрауи в начале января возобновит тренировки с мюнхенской командой. Об этом сообщает немецкое издание Kicker.

Напомним, у марокканца возникали проблемы со здоровьем на чемпионате мира. Игрок получил травму на групповом этапе, но затем всё же смог выступить в плей-офф, где вновь испытал проблемы и был вынужденно заменён в полуфинале с Францией.

Мазрауи лишь недавно стал футболистом «Баварии», перейдя этим летом из амстердамского «Аякса» на правах свободного агента. В начале сезона марокканец испытывал проблемы с игровым временем в команде Юлиана Нагельсманна, но перед чемпионатам мира ситуация стабилизировалась.