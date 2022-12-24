«РБ Лейпциг» намерен заработать на продаже Гвардиола больше 100 миллионов евро

«РБ Лейпциг» планирует выручить с продажи 20-летнего хорватского защитника Йошко Гвардиола больше 100 миллионов евро. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что наиболее активный интерес к молодому футболисту проявляют «Челси» и мадридский «Реал». По информации журналиста Маттео Моретто, в гонке за Гвардиола на данный момент лидирует лондонский клуб.

Действующий контракт защитника с «РБ Лейпцигом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Хорватии в 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гвардиол провёл в футболке немецкого клуба 19 матчей и отметился одним забитым голом.