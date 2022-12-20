Защитник «Баварии» заинтересован в переходе в «Барселону»

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар планирует сменить клубную прописку.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Франции не собирается вести переговоры с «Баварией» о продлении контракта, поскольку намерен уйти летом 2023 года. Боссы мюнхенцев уже смирились с уходом Павара, который, согласно данным Bild, рассматривает возможность присоединения к «Барселоне». Каталонский гранд – один из наиболее привлекательных вариантов для 26-летнего оборонца, способного сыграть как в центре, так и справа.

«Барселона» занимается поисками нового правого защитника и заинтересована в подписании Бенжамена Павара, но ограниченные финансовые возможности «сине-гранатовых» могут помешать сделке.