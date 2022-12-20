Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат Германии. Бундеслига

Защитник «Баварии» заинтересован в переходе в «Барселону»

20 Декабря 2022 • 23:34 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
1 1.25 X 6.10 2 11.00
31.12 16:00

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар планирует сменить клубную прописку.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Франции не собирается вести переговоры с «Баварией» о продлении контракта, поскольку намерен уйти летом 2023 года. Боссы мюнхенцев уже смирились с уходом Павара, который, согласно данным Bild, рассматривает возможность присоединения к «Барселоне». Каталонский гранд – один из наиболее привлекательных вариантов для 26-летнего оборонца, способного сыграть как в центре, так и справа.

«Барселона» занимается поисками нового правого защитника и заинтересована в подписании Бенжамена Павара, но ограниченные финансовые возможности «сине-гранатовых» могут помешать сделке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Бенжамен Павар трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА ЭСПАНЬОЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Декабря
00:01 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» постарается сохранить Лаймера
20 Декабря
23:34 · Германия. Бундеслига
Защитник «Баварии» заинтересован в переходе в «Барселону»
22:34 · Германия. Бундеслига
«Бавария» видит Киммиха новым лидером команды после травмы Нойера и спада Мюллера
21:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Окружение Павара опровергло информацию о негативном влиянии игрока на атмосферу в сборной Франции
21:40 · Германия. Бундеслига
Гвардиол будет доступен за 110 млн евро в 2024 году 1
21:15 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какую сумму предложит «МЮ» за форварда сборной Франции Тюрама слухи
15:45 · Германия. Бундеслига
Ибрагимович подписал контракт с «Баварией»
15:35 · Германия. Бундеслига
Руководство «Баварии» не хочет рисковать, сделав ставку на Ульрайха 1
13:53 · Германия. Бундеслига
«Бавария» ведёт переговоры по трансферу Зоммера, но продвижений пока нет
10:43 · Германия. Бундеслига
«Интер» хочет подписать Зоммера для подмены Онана
01:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Павара обвиняют в негативном влиянии на атмосферу в сборной Франции 3 слухи
00:30 · Германия. Бундеслига
«Штуттгарт» заинтересован в Гилавоги
00:10 · Германия. Бундеслига
«Бенфика» нацелилась на полузащитника дортмундской «Боруссии» слухи
00:07 · Германия. Бундеслига
Алле возобновит тренировки в «Боруссии» в январе
19 Декабря
22:54 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» начнёт переговоры с «Боруссией» по Кнауффу зимой
Все новости
Рекомендуем