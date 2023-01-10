Как пишет известный журналист Николо Скира, «РБ Лейпциг» достиг устной договорённости с полузащитником Дани Ольмо о продлении контракта. По информации Скиры, стороны достигли соглашения о новом контракте игрока с действующим клубом аж до лета 2027 года. Молодой испанец будет получать по новому соглашению 5 млн евро в календарный год.

В текущем сезоне 24-летний Ольмо сыграл за свой клуб 14 матчей во всех турнирах, отличился в них три раза и отдал четыре голевых передачи. В немецком клубе испанец выступает с 2020 года, а текущее соглашение игрока с командой рассчитано до конца следующего футбольного сезона.