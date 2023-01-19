Кан прокомментировал подписание Зоммера в «Баварию»

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан высказался о подписании швейцарского голкипера Янна Зоммера.

«Это ценное дополнение для нас, потому что Зоммер имеет богатый международный опыт и уже много лет играет в Бундеслиге. У него есть всё необходимое, чтобы немедленно внести свой вклад в наш успех», — приводит слова лучшего игрока ЧМ-2022 сайт мюнхенского клуба. Также Кан выразил уверенность в том, что клуб сможет достигнуть своих целей вместе со швейцарским вратарём.

Напомним, что Зоммер перешёл в состав немецкого гранда из мёнхенгладбахской «Боруссии» после девяти лет в футболке «жеребят». Контракт с Янном рассчитан до 2025 года.