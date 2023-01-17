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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» сегодня проведёт новые переговоры по трансферу Зоммера

17 Января 2023 • 13:22 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Мюнхенская «Бавария» не намерена сдаваться в попытках приобрести у гладбахской «Боруссии» опытного голкипера Янна Зоммера. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, сегодня клубы проведут новый раунд переговоров.

Последнее предложение «Баварии» в размере 8 миллионов евро и одного миллиона в виде бонусов было отклонено. Тем не менее, мюнхенский клуб скоро предпримет новые попытки провернуть трансфер и сделает новое предложение.

Зоммер должен стать заменой для Мануэля Нойера в «Баварии». Напомним, что основной голкипер «красной машины» выбыл до конца сезона из-за перелома ноги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Мёнхенгладбах Янн Зоммер Трансферы футбола - зима 2023
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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