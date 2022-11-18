Тель: «Пока я не могу жаловаться, меня устраивает количество игрового времени»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Матис Тель заявил, что пока не может жаловаться на количество своего игрового времени. Напомним, молодой француз пополнил ряды команды Юлиана Нагельсманна этим летом, когда перешёл из «Ренна».

«Пока что я не могу жаловаться, меня устраивает количество игрового времени. Сейчас я больше учусь и стараюсь расти», – цитирует Теля издание Sport 1.

В нынешнем сезоне Тель отметился за мюнхенскую «Баварию» тремя голами в семи поединках чемпионата Германии. В прошлом сезоне Матис даже не был основным в составе французского «Ренна».

Ранее спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич объяснил, что трансфер 17-летнего Теля совершался на перспективу.