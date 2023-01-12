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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» будет искать нового центрального защитника, если Павар летом уйдёт

12 Января 2023 • 12:06 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Мюнхенская «Бавария» следующим летом займётся поиском нового центрального защитника, если Бенжамен Павар решит покинуть команду. Об этом в социальных сетях сообщает немецкий журналист Кристиан Фальк.

Напомним, Павар пока не намерен продлевать свой контракт, который истекает в конце следующего сезона. «Бавария» может пойти на продажу француза летом, чтобы не потерять его через год бесплатно.

Вероятно, «Бавария» будет искать универсального защитника, который, как и Павар, также способен сыграть и на правом фланге обороны.

Интерес к Бенжамену в данный момент проявляют каталонская «Барселона» и мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бенжамен Павар Трансферы футбола - зима 2023
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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