«Бавария» будет искать нового центрального защитника, если Павар летом уйдёт

Мюнхенская «Бавария» следующим летом займётся поиском нового центрального защитника, если Бенжамен Павар решит покинуть команду. Об этом в социальных сетях сообщает немецкий журналист Кристиан Фальк.

Напомним, Павар пока не намерен продлевать свой контракт, который истекает в конце следующего сезона. «Бавария» может пойти на продажу француза летом, чтобы не потерять его через год бесплатно.

Вероятно, «Бавария» будет искать универсального защитника, который, как и Павар, также способен сыграть и на правом фланге обороны.

Интерес к Бенжамену в данный момент проявляют каталонская «Барселона» и мадридский «Реал».