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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нюбель готов вернуться в «Баварию» в январе при одном условии

11 Января 2023 • 22:09 Комментировать
Лорьян
0:0
Монако
1-й тайм

Голкипер «Монако» Александр Нюбель готов досрочно вернуться в «Баварию», но не хочет конкурировать с Мануэлем Нойером в будущем.

Мюнхенский гранд рассматривает возможность возвращения Нюбеля из аренды в связи с тяжёлой травмой Мануэля Нойера, выбывшего до конца сезона. По сведениям Kicker, Нюбель не против вернуться в «Баварию» в текущем месяце, однако недоволен тем, что в начале новой кампании, когда Нойер залечит травму, ему вновь придётся уйти в аренду, чтобы получать игровую практику. 26-летний кипер хочет быть постоянным «первым номером».

Александр Нюбель пропустил 23 гола в 17 матчах нынешнего розыгрыша Лиги 1 за «Монако».

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Бавария Мануэль Нойер Александр Нюбель
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ЛОРЬЯН МОНАКО
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