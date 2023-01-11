Нюбель готов вернуться в «Баварию» в январе при одном условии

Голкипер «Монако» Александр Нюбель готов досрочно вернуться в «Баварию», но не хочет конкурировать с Мануэлем Нойером в будущем.

Мюнхенский гранд рассматривает возможность возвращения Нюбеля из аренды в связи с тяжёлой травмой Мануэля Нойера, выбывшего до конца сезона. По сведениям Kicker, Нюбель не против вернуться в «Баварию» в текущем месяце, однако недоволен тем, что в начале новой кампании, когда Нойер залечит травму, ему вновь придётся уйти в аренду, чтобы получать игровую практику. 26-летний кипер хочет быть постоянным «первым номером».

Александр Нюбель пропустил 23 гола в 17 матчах нынешнего розыгрыша Лиги 1 за «Монако».